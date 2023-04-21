



Трамп выпустил вторую серию цифровой коллекции NFT-карт

Несмотря на недавнее обвинительное заключение, Дональд Трамп не сбавляет оборотов в своих Web3-амбициях. Во вторник бывший президент объявил о выпуске второй серии своей коллекции цифровых NFT-карт Trump Digital Trading Cards.



45-й президент поделился новостью в своей социальной сети Truth Social, сообщив последователям, что после "большого успеха" он расширяет коллекцию за счет второй серии, которая теперь доступна для коллекционеров.



Хотя NFT будут чеканиться на Polygon и сохранят свою первоначальную монетную цену в $99, художественное оформление, признаки редкости и полезные свойства будут отличаться от первой коллекции. Для начала, вторая серия включает 47 000 NFT - на 2 000 больше, чем первая серия, выпущенная в декабре 2022 года. Возможно, это намек на амбиции Трампа вернуться в Белый дом в качестве 47-го президента.



Согласно сайту Trump Digital Trading Card, ни один из 10 NFT не будет иметь одинаковых характеристик. Вместо тотализатора коллекционеры, купившие 47 NFT, могут претендовать на ужин с Трампом на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Коллекционеры, которые приобретут 100 NFT за криптовалюту, получат не только ужин, но и уникальное единственное в своем роде произведение искусства на тему Трампа.



После того как стало известно о готовящейся коллекции, минимальная цена оригинальной коллекции на вторичном рынке OpenSea упала с почти 0,4 ETH, или $840, до 0,2 ETH, или $420, потеряв половину своей стоимости.