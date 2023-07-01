Tinder больше не работает в России
Приложение для знакомств Tinder с 30 июня не работает в России . Доступ к нему с территории России заблокирован.
Об этом пишут российские СМИ.
Когда пользователи хотят зайти в приложение, им сообщают об ошибке и рекомендуют зайти позже, однако если Tinder пытаются переустановить или загрузить, в магазинах Play Market и AppStore к нему нет доступа.
В то же время войти в аккаунт россияне до сих пор могут, но листать — нет.
Ранее исполнительный директор компании Джефф Перкинс заявил, для Tinder "не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинение главе государства".