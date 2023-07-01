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Tinder больше не работает в России
01.07.2023 04:34 Ирина Демьянова

Tinder больше не работает в России

Приложение для знакомств Tinder с 30 июня не работает в России . Доступ к нему с территории России заблокирован.

Об этом пишут российские СМИ.

Когда пользователи хотят зайти в приложение, им сообщают об ошибке и рекомендуют зайти позже, однако если Tinder пытаются переустановить или загрузить, в магазинах Play Market и AppStore к нему нет доступа.

В то же время войти в аккаунт россияне до сих пор могут, но листать — нет.

Ранее исполнительный директор компании Джефф Перкинс заявил, для Tinder "не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинение главе государства".
 

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