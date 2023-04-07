



Tesla снизила цены на модель Y: меньше 225 000 шекелей

Tesla продолжает удивлять, и всего через три месяца после резкого снижения цен на модели Model 3 и Model Y компания запускает новую базовую версию Model Y по стартовой цене 224 199 шекелей. Цена базовой комплектации снижена не менее чем на 53 847 шекелей. Для сравнения, в начале года цена стартовой модели составляла 359 848 шекелей.



Привлекательная цена новой версии достигается, в том числе, тем, что она довольствуется одним двигателем вместо двойного и задним приводом, что означает чуть менее захватывающую производительность, но все же лучше, чем обычно, с разгоном с места до 100 км. /ч за 6,9 секунды (вместо 5 секунд в версии LR), максимальная скорость 217 км/ч и запас хода 455 км (вместо 533 км в версии LR). Оснащение остается щедрым и включает в себя панорамную стеклянную крышу, дверь багажника с электроприводом, пару поверхностей для беспроводной зарядки мобильных телефонов, мультимедийную систему с 15-дюймовым сенсорным экраном, обивку из искусственной кожи, электрорегулировку и подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, электрически регулируемый руль и камеры на 360 градусов.



Важно понимать, что это не дополнительная скидка на модель, а скорее новая версия базовой комплектации с уменьшенными характеристиками и запасом хода. В то же время это привлекательная цена на местном рынке, предлагающая интересную альтернативу базовым версиям других производителей. Отказ от двойного привода и немного менее спортивные характеристики не особо актуальны для большинства клиентов в Израиле, поэтому фактически единственный компромисс заключается в низком диапазоне, который, по крайней мере, на бумаге, все еще не отстает от конкурентов.



Стартовая цена, как уже упоминалось, будет начинаться с 224 199 шекелей. Поставки новой версии начнутся с июля этого года.

