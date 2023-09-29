



Спустя 27 лет: арестован подозреваемый в убийстве рэпера Шакура

В Лас-Вегасе спустя 27 лет был арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура.



По данным информационного агентства AP, им оказался Дуэйн Кит Дэвис, который участвовал в расстреле в 1996 году.



Он уже неоднократно признавался в том, что был в том злосчастном "кадиллаке", из которого был открыт огонь по автомобилю Шакура.



Дэвиса арестовали через два месяца после того, как полиция Лас-Вегаса провела обыск в доме его жены. Следователи искали предметы, связанные с убийством музыканта. В итоге, были изъяты компьютеры, телефон, жесткий диск и несколько пуль 40-го калибра.



Тупак Шакур находился на пике популярности в начале девяностых. Он стал одной из крупнейших звезд американского хип-хопа. За свою жизнь он выпустил четыре альбома. Также он был символом сопротивления против неравенства.



