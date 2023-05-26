



Сожалеют ли женатые люди об измене своему партнеру? – исследование

Недавнее исследование пришло к выводу, что большинство людей, которые изменяют своим близким, не сожалеют об этом, согласно исследователям из Университета Джона Хопкинса в сотрудничестве с исследователями из Университета Западного Онтарио. В исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Archives of Sexual Behavior, рассматривались люди, которые использовали онлайн-службу знакомств Ashley Madison, ориентированную в первую очередь на людей, состоящих в браке или в отношениях и ищущих интрижки.



В ходе исследования участники заполнили анкеты, которые должны были ответить на то, что побудило их искать романы и каковы, как они надеялись, будут результаты. Большинство участников были мужчинами среднего возраста, которые заявили, что испытывают высокий уровень любви к своей партнерше, но низкий уровень сексуального удовлетворения. Половина участников дополнительно заявили, что не ведут половую жизнь со своим партнером.



Другими причинами, по которым они обратились в службу знакомств, было желание быть более независимыми и внести сексуальное разнообразие в свою жизнь.



“В популярных средствах массовой информации, телевизионных шоу, фильмах и книгах люди, у которых есть романы, испытывают сильную вину, и мы не видим этого в этой выборке участников”, – сказал Дилан Селтерман, ведущий автор исследования и доцент Университета Джонса. Департамент психологии и наук о мозге Университета Хопкинса.



Исследование пришло к выводу, что участники были очень довольны своим опытом использования службы знакомств, а также своими делами и “выразили небольшое моральное сожаление”.



“Оценки удовлетворенности были высокими – сексуальное и эмоциональное удовлетворение. И чувство сожаления было низким. Эти находки рисуют более сложную картину неверности по сравнению с тем, что мы знали”, – продолжил Селтерман.



Участники также обсудили открытые отношения со своей второй половиной и даже заявили, что их партнер знал об их активности на платформе Ashley Madison, и что такая активность не оказала негативного влияния на их отношения.



В исследовании говорится, что за пределами службы знакомств Ashley Madison измена является обычным явлением – по оценкам, около 20–25% женатых людей и 33–50% молодых людей, состоящих в отношениях, изменяли своему партнеру.

