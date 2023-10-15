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Служба тыла: как пользоваться waze в условиях помех
15.10.2023 11:26 Аркадий Бочаровский

Служба тыла: как пользоваться waze в условиях помех


Во время боевых действий для различных нужд активно включается глушение GPS. Граждане должны знать, что активация помех может вызвать различные и временные сбои в приложениях, основанных на определении геолокации. 

В приложении службы тыла рекомендуется зайти в настройки и добавить свое местоположение в раздел "Зоны интереса". 

В последние дни серферы по всей стране сообщают о серьезных сбоях в работе GPS, когда иногда их мобильные устройства отображаются так, как будто они находятся в других городах, а в некоторых случаях - даже за пределами страны.
 

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