



Служба тыла: как пользоваться waze в условиях помех



Во время боевых действий для различных нужд активно включается глушение GPS. Граждане должны знать, что активация помех может вызвать различные и временные сбои в приложениях, основанных на определении геолокации.



В приложении службы тыла рекомендуется зайти в настройки и добавить свое местоположение в раздел "Зоны интереса".



В последние дни серферы по всей стране сообщают о серьезных сбоях в работе GPS, когда иногда их мобильные устройства отображаются так, как будто они находятся в других городах, а в некоторых случаях - даже за пределами страны.

