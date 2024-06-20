



Швейцарский музей снимает с продажи картины Моне и Ван Гога

Швейцарский музей снял с продажи пять картин, в том числе Ван Гога и Моне, после того как фонд, которому они принадлежат, призвал более тщательно изучить их происхождение в соответствии с новыми американскими рекомендациями по обращению с произведениями искусства, конфискованными нацистами.



Фонд E.G. Bührle Collection, которому принадлежат работы, ранее выставленные в музее Кунстхаус Цюрих, заявил, что стремится достичь "справедливого и равноправного решения" с правопреемниками бывших владельцев, которые не называются.



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Правление фонда призывает провести новую оценку работ в соответствии с новыми "лучшими практиками", опубликованными в марте Госдепартаментом США по обращению с конфискованным нацистами искусством, в качестве обновления принципов, принятых в 1998 году.



Среди работ - картины маслом "Сад Моне в Живерни" Клода Моне 1895 года и "Старый турм" Винсента Ван Гога 1884 года.



Шестая картина, "Сестра" Эдуарда Мане, также рассматривается как "случай, заслуживающий особого внимания", говорится в заявлении фонда.



Фонд заявил, что готов сделать финансовый взнос в наследство Макса Зильберберга, немецкого еврея и коллекционера произведений искусства, погибшего вместе с женой в нацистском лагере смерти в Освенциме, в связи с картиной Мане из уважения к его "трагической судьбе".

