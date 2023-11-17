



Туристы стремятся к огромному дереву Гинкго

Тысячи туристов осенью стремятся в южнокорейскую деревню Кёнсане, чтобы посмотреть на невероятную красоту гигантского дерева Гинкго.



Его крона диаметром 17 метров, а высота 32 метра. Считается что его возраст - 860 лет.



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Как говорят, своей невероятной популярностью, оно обязано… Covid-19. Тогда многие стали путешествовать на природу на своих машинах. Пандемия прошла, а популярность дерева только растет с каждым годом.



В среднем это место посещают около 4000 человек в день. И это при том, что здесь нет ни ресторанов и кафе, а до ближайшего магазина более 1,5 километра.