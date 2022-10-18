



Российского художника посадили на пять лет за акцию на Красной площади

Художника-акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам лишения свободы за изображение самоубийства на Красной площади в Москве.



11 июня прошлого года Крисевич вышел на Красную площадь и дважды выстрелил из охолощенного пистолета в воздух. Затем он сымитировал выстрел себе в голову.



Его тут же задержали и обвинили в хулиганстве с применением оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. С тех пор он находится в СИЗО.



Подсудимый вину не признал. Он назвал свой поступок политическим перформансом и способом избавиться от страха перед репрессиями.



Крисевич известен несколькими акциями.



В августе 2020 года на ступеньках Люблинского суда Москвы, где выносился приговор по делу "Нового величия", Крисевич в образе сотрудника полиции перерезал горлу манекену, забрызгав собравшихся красной краской.



В ноябре 2020 года его в образе Иисуса, распятого на кресте, подожгли у здания ФСБ на Лубянке. Как можно рассмотреть на фотографиях, возле креста лежали тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян".



Ранее он провел в Петербурге акцию в поддержку российских и белорусских политзаключенных, сначала "повесившись" с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнув в воду.