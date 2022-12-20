



Роман Абрамович замечен у Стены плача на бар-мицве сына

Согласно сообщениям местных пабликов, российский олигарх Роман Абрамович посетил Стену плача в Иерусалиме на бар-мицве своего сына Аарона.



56-летний Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси" в Лондоне, попал под санкции Канады, Великобритании и ЕС за предполагаемую поддержку президента России Владимира Путина.



Абрамович имеет израильское гражданство, и после вторжения России в Украину в начале этого года его несколько раз видели в Израиле.



