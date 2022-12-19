



Канада начала процесс конфискации активов Абрамовича

В Канаде стартовал процесс ареста и конфискации активов Романа Абрамовича.

Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

По словам главы МИД Канады Мелани Джоли, Оттава намерена добиться конфискации 26 млн долларов у компании Абрамовича Granite Capital Holdings Ltd.

"Канада стала первой страной G7, применившей такие меры, демонстрируя свою твердую приверженность Украине, ее восстановлению и призывая к ответственности тех, кто нажился на режиме президента Путина и поддерживал его", - отметила министр.