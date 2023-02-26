



РФ санкции ЕС теперь не страшны - их проклял иллюзионист

Известный российский иллюзионист Амаяк Акопян "наложил заклинание" на новый пакет европейских санкций против РФ.



Об этом пишет "KP.RU".



Речь идет о санкциях, которые Евросоюз вводит в отношении 121 физического и юридического лица из России.



"Армянскому радио задают вопрос: "Скажите, почему пирожок, если с одной стороны его кусаешь, то повидло непременно с обратной стороны, выскакивает?» Армянское радио отвечает: "Оно - повидло - боится". У меня такое ощущение, что они - запад, ЕС - все боятся очень нашу великую страну", - сказал он в интервью.



На вопрос журналиста о том, нужно ли тем, кто попал под санкции, говорить "ахалай-махалай, санкции сжигай", он ответил, что добавить также нужно "сим-салабим".



"Санкционные списки жечь не надо, они сами скоро сгорят", - констатировал иллюзионист.

