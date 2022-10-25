



Редкий автограф Чарльза Дарвина продадут на аукционе

Редкую рукопись, содержащую отрывок из книги Чарльза Дарвина "О происхождении видов", продадут на аукционе в ноябре. Документ, который, как ожидается, принесет от 530 000 до 700 000 фунтов стерлингов, считается самой значительной рукописью Дарвина с автографом, пишет The Guardian.



Автографы Дарвина редки. За 163 года, прошедшие с момента публикации произведения, сохранились некоторые заметки и листки рукописи Дарвина. Но автографы Дарвина, который был известен тем, что одержимо просматривал свои публикации и выбрасывал страницы из рабочих черновиков, были редкими.



По данным аукционного дома Sotheby's, рукопись ошибочно восприняли как лист рабочего черновика третьего издания "О происхождении видов".



Она была написана Дарвином осенью 1865 года, четыре года спустя после публикации третьего издания "Происхождение видов", в ответ на запрос Германа Киндта, редактора Autographic Mirror. Киндт написал Дарвину с просьбой взять образец его почерка, чтобы перепечатать его в своем журнале, который был сосредоточен на выдающихся деятелях эпохи, сказал Сотбис.



Дарвин предоставил ему лист рукописи, который теперь будет выставлен на аукцион. По словам аукционного дома, это был "редкий жест человека с неразборчивым почерком", часто подписывавший свое имя сокращенными буквами.