



Редчайший случай: шестиногий израильский олень в Негеве

Впервые в Израиле в Западном Негеве был обнаружен шестиногий израильский олень.



Нир Лейхтер, резервист, остановившийся выпить кофе в Нахаль-Хашур, заметил израильского оленя с "чем-то странным на спине". В результате расследования, проведенного Амиром Балабан, членом Общества защиты природы и команды "Долина оленей" в Иерусалиме, выяснилось, что это израильский олень с парой передних ног, которая выросла у оленя со спины.

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"Олень, который начал свою жизнь в районе Кисуфим олененком в 2021 году, пережил сложный приплод и выжил, будучи молодой особью, столкнувшись со многими хищниками, представляющими опасность для молодых оленят", - сказал Балабан, добавив, что в зрелом возрасте олень смог занять участок земли в заповеднике Нахаль Хашур, "и вопреки ожиданиям - он здоров, силен и четыре олененка с прошлой осени".



Общество охраны природы сообщает, что множественные органы (полимелия) - явление признанное, но очень редкое. Это генетический дефект, по-видимому, передающийся по наследству. Он известен у крупного рогатого скота, птицы и рептилий, и это первый случай, когда он зафиксирован у израильского оленя. Балабан описывает оленя как очень пугливое животное, и к нему невозможно было подойти близко: "Это дикое животное, охраняемое законом, и Израиль - последний оплот этого вида".

