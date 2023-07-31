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Пугачева и Галкин спели вместе с Лаймой на ее фестивале в Юрмале – видео
31.07.2023 20:13 Евгения Маркова

Пугачева и Галкин спели вместе с Лаймой на ее фестивале в Юрмале – видео

В Юрмале на фестиваль Лаймы Вайкуле Laima RendezVous пришли Алла Пугачева и Максим Галкин. В этом году Вайкуле посвятила мероприятие Украине и часть средств передаст в поддержку страны.

Это стало первым выходом в свет супругов в Юрмале, где они находятся уже месяц. Ходили слухи, что Примадонна серьезно приболела.

На фестивале Максим Галкин не упустил возможности спеть со своей давней подругой Лаймой Вайкуле, их поддержала и Алла Борисовна.

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