



Пугачева и Галкин спели вместе с Лаймой на ее фестивале в Юрмале – видео

В Юрмале на фестиваль Лаймы Вайкуле Laima RendezVous пришли Алла Пугачева и Максим Галкин. В этом году Вайкуле посвятила мероприятие Украине и часть средств передаст в поддержку страны.



Это стало первым выходом в свет супругов в Юрмале, где они находятся уже месяц. Ходили слухи, что Примадонна серьезно приболела.



На фестивале Максим Галкин не упустил возможности спеть со своей давней подругой Лаймой Вайкуле, их поддержала и Алла Борисовна.