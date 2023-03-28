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Пострадавший в ЧП при уборке снега звезда Marvel сказал, что его исцелило
28.03.2023 18:27 Алина Груднева

Пострадавший в ЧП при уборке снега звезда Marvel сказал, что его исцелило

Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер, попавший этой зимой под снегоуборочную машину, поздравил любимую дочку Аву с 10-летием.

По словам актера, именно она помогла ему встать на ноги.

"Поздравляю тебя с 10-летием! Я очень горжусь тобой во всех отношениях. Твои объятия и любовь исцелили меня так невероятно быстро. Я люблю тебя, твой папа", - написал Реннер.



Он поздравил дочку буквально через несколько дней после того, как поделился новостями о выздоровлении. Актер опубликовал видео о том, как ходит по беговой дорожке.

Напомним, после происшествия во время уборки снега Реннер находился в критическом состоянии. Он перенес несколько сложных операций на ноге и верхней части туловища.
 


 

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