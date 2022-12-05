



После драки в баре: Григорию Лепсу грозит уголовное дело

4 декабря между певцом Григорием Лепсом и посетителем бара произошел конфликт, переросший в драку. История получила продолжение, теперь против певца могут возбудить уголовное дело.



Адвокат избитого Лепсом мужчины заявил, что зачинщиком драки был певец. Он напал на пострадавшего после того, как тот отказался играть с музыкантом в нарды, сообщает "Звезда".



"Дмитрий сидел в баре, играл в нарды. Зашел Лепс с охранником - очевидно, после неудачного концерта. Лепс выпивал, потребовал, чтобы его пустили играть в нарды - предложил играть за 10 тысяч долларов. Дмитрий сказал, что таких денег у него нет, и попросил дать ему доиграть. После чего Лепс отдал охраннику очки и нанес удар моему подзащитному в нос. Потом попросили моего подзащитного выйти на улицу "пообщаться" Дальше Лепс избил его", - заявил адвокат Евгений Хейфиц.



После инцидента пострадавший обратился в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что у пострадавшего нет цели посадить Лепса в тюрьму.



"Надеемся на возбуждение уголовного дела. Квалифицируем это как нанесение вреда здоровью средней тяжести", - заявил адвокат.