



Погода в Израиле: переменная облачность, небольшое понижения температуры



Сегодня с утра будет солнечно. К обеду небо затянется облаками.



Температура воды сегодня будет 27 градусов, а завтра высота волн достигнет 30 см.



Завтра и все выходные температура немного понизится и будет моросить, в основном утром и в прибрежной зоне. На выходные ожидается понижение температуры.



Иерусалим 16-26, Тель-Авив 21-27, Хайфа 21-25, Беэр-Шева 19-31, Цфат 18-25, Кацрин 19-30, Тверия 19-33, Нацерет 18-27, Афула. 18-30, Бейт-Шан 19-33, Лод 20-30, Ашдод 21-28, Эйн-Геди 25-32, Мицпе-Рамон 17-23, Эйлат 22-33.