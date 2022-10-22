



Погода в Израиле на 22 октября: тепло и солнечно

22 октября на большей части Израиля ожидается теплая и ясная погода, слабый ветер будет достигать скорости до 3.9 м/с. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность.



Температура воздуха по городам Израиля:



Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;



Тверия: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;



Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;



Хайфа: ясно, +23°С днем, +17°С ночью;



Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +15°С ночью;



Эйлат: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;