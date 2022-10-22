Погода в Израиле на 22 октября: тепло и солнечно
22 октября на большей части Израиля ожидается теплая и ясная погода, слабый ветер будет достигать скорости до 3.9 м/с. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность.
Температура воздуха по городам Израиля:
Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;
Тверия: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;
Хайфа: ясно, +23°С днем, +17°С ночью;
Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +15°С ночью;
Эйлат: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;