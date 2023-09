Поддельные пупки: набирает обороты сумасшедшая тенденция по удлинению ног

В Китае набирает популярность сумасшедшая бьюти-тенденция для удлинения ног.



По данным издания Oddity Central, девушки начали наклеивает себе "поддельные пупки", чтобы визуально сделать ноги более длинными.



Такие временные татуировки в виде пупков стоят от 0,70 до 1,40 доллара. Чтобы удлинить ноги, наклейку лепят выше, а настоящий пупок скрывается под юбкой или высокими брюками.



Китаянки, особенно те, которые любят проводить модные фотосессии, начали массово скупать эти рисунки, чтобы воспользоваться хитрым трюком. Дойдет ли эта странная тенденция до стран Запада, остается лишь гадать.





Chinese Women Are Using Fake Belly Button Stickers to Make Their Legs Look Longer https://t.co/0GvdJU9PHA pic.twitter.com/skQE8mMhZ8