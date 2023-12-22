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Почти голая Собчак, пьяная Лолита, Киркоров в кружевах - скрепы трещали громко
22.12.2023 00:30 MIGnews.com

Почти голая Собчак, пьяная Лолита, Киркоров в кружевах - скрепы трещали громко

Пока так называемые “герои России” гибнут пачками на войне, убивая при этом людей в соседней стране, сливки общества в буквальном смысле слова опускаются на четвереньки, приговаривая, что “старая гвардия пашет глубоко”. 


Как хотите, так и понимайте. Впрочем, смотрите сами.

 

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