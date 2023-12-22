



Почти голая Собчак, пьяная Лолита, Киркоров в кружевах - скрепы трещали громко

Пока так называемые “герои России” гибнут пачками на войне, убивая при этом людей в соседней стране, сливки общества в буквальном смысле слова опускаются на четвереньки, приговаривая, что “старая гвардия пашет глубоко”.

Пока чиобики ложатся целыми батальонами в тщетной надежде взять Авдеевку, а их жены ревут в камеры телефонов , умоляя вернуть их мужей, в Москве элита развлекается. Читайте, дети мои, прессу 1916 года. Тогда она еще была свободной. Вы все там найдете pic.twitter.com/k3CNxmh92m — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) December 21, 2023

Как хотите, так и понимайте. Впрочем, смотрите сами.