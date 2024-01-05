



"Писатель-призрак": Бритни Спирс сказала, вернется ли на сцену

Поп-принцесса Бритни Спирс не намерена возвращаться в музыкальную индустрию.



Об этом она написала на своей странице в Instagram, опровергая слухи о ее работе с Чарли XCX и Джулией Майклс над новым альбомом.



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"Я обращаюсь к случайным людям с просьбой записать новый альбом. Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Когда я пишу, я пишу для развлечения или пишу для других людей! Для тех из вас, кто читал мою книгу, есть много того, чего вы обо мне не знаете", - сказала она.



По словам знаменитости, за последние два года она написала более 20 песен, но не для их выхода, а для других людей.



"Я писатель-призрак, и мне это, честно говоря, нравится", – добавила она.