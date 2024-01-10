



Пинк и ее муж Кэри Харт все время говорили о том, что их брак не стабилен

Хотя Пинк и Кєри Харт только что отпраздновала свое 18-летие как пара, Пинк намекает на некоторые семейные проблемы, произошедшие за последний год.



“Когда я встретила тебя 22 года назад, я просто хотела кого-то, кто не будет мне лгать. Я понятия не имела о обязательствах, построении совместной жизни, близости, доверии. Это чертовски сложно”.



“Я горжусь, что мы дожили до конца этого года. Я с гордостью ношу наши шрамы. Ты — моя упрямая, красивая, непоколебимая скала”, — написала она о Харте. “Семья, которую мы построили, истории, которые мы сплели вместе, и воспоминания, которые мы продолжаем создавать, стоят более тысячи миллионов наград, которые каждый мог бы мне вручить. Я люблю вас и люблю нас”, — заключила она.



Пара воспитівает двоих детей: дочь Уиллоу и сына Джеймсона. Пинк действительно первой сделала предложение Харту, гонщику по мотокроссу, на одном из его соревнований в 2003 году. До этого они успели ненадолго расстаться..



Пост Харта своей жене, обладательнице нескольких премий Грэмми, отражает их общее состояние:



“За последние 18 лет брака с этим удивительным человеком мы сделали так много вместе. Воспитываем двух замечательных детей, путешествуем по миру, отправляемся в приключения, любим, спорим, миримся, поддерживаем друг друга, смеемся, плачем, смеемся еще раз… расставание, воссоединение, вечеринки, скорбь, взросление и миллион других вещей… На этой планете нет никого, с кем я бы предпочел сделать это, кроме тебя. 22 года жизни друг в друге, и я с нетерпением жду следующих 22. Пока ты не убьешь меня первой”, — пошутил он.



Похоже, что пара отпраздновала это событие 7 января этого года, и Пинк поделилась фотографией двух звенящих стаканов.



