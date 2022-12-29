



Перуанские шаманы назвали дату окончания войны в Украине

Шаманы в Перу предсказали, что мир в Украине будет заключен до августа 2023 года.



Пророчество было сделано в среду во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в Лиме.



"До августа будет подписано мирное соглашение... хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели", - приводит агентство слова одного из шаманов Клеофе Седано.



Помимо этого шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США", а также другие климатические бедствия и трагедии.