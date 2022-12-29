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Перуанские шаманы назвали дату окончания войны в Украине
29.12.2022 10:35 Аркадий Бочаровский

Перуанские шаманы назвали дату окончания войны в Украине

Шаманы в Перу предсказали, что мир в Украине будет заключен до августа 2023 года.

Пророчество было сделано в среду во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в Лиме.

"До августа будет подписано мирное соглашение... хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели", - приводит агентство слова одного из шаманов Клеофе Седано.

Помимо этого шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение "в северной части Америки, возможно в США", а также другие климатические бедствия и трагедии.

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