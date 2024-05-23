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P.Diddy обвинен в изнасиловании
23.05.2024 10:54 Алина Груднева

P.Diddy обвинен в изнасиловании

Скандальный американский рэпер P.Diddy, обвиненный в насилии и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, влип в очередной скандал.

По данным TMZ, теперь артиста обвинила в изнасиловании модель Кристал Маккинни. 

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На рэпера подан уже седьмой по счету иск. По словам модели, музыкант изнасиловал ее в студии, накачав предварительно наркотиками.

Недавно P.Diddy угодил в другой скандал. Он жестоко избил свою бывшую в отеле. Несмотря на попытки выкупить видео с инцидентом, жуткие кадры все равно просочились в сеть.

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