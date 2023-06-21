



Пассажир самолета проучил женщину с вонючими ногами: видео

Пассажир самолета по имени Дэниел не стерпел запаха от ног, исходящего от женщины, которая сидела позади него.



По данным Mirror, его видео в TikTok стало вирусным.



"Женщина сидела позади меня на самолете и не прекращала подставлять свои вонючие ноги под мое кресло", — пояснил Дэниел.



Мужчина налил ей на носки газировку Tango. У пассажирки ушло секунд 30 на то, чтобы понять, что произошло. Ноги она немного отодвинула, но вот обувь надевать не стала.



По словам Дэниела, он хотел не только заставить пассажирку убрать "вонючие ноги", но и хоть немного приглушить этот запах.

