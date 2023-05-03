



Основатель Alibaba Джек Ма станет профессором в израильском университете

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма приедет в Тель-Авивский университет TAU в качестве приглашенного профессора. Он сосредоточится на исследованиях в области устойчивого сельского хозяйства и продовольствия, говорится в заявлении университета.



“Для нас большая честь и радость приветствовать г-на Джека Ма в Тель-Авивском университете”, – сказал президент TAU Ариэль Порат. “Его назначение является свидетельством важности сотрудничества между академическими кругами и промышленностью, и мы с нетерпением ждем возможности извлечь уроки из его идей и опыта”.



Ма получил звание почетного доктора Тель-Авивского университета в 2018 году.



”Мы рассматривали Израиль в числе трех стран, в которых можно открыть офисы. Здесь мы инвестировали в пять разных компаний, и меня сопровождают 40 старших менеджеров. Я считаю, что мы продолжим инвестировать сюда”, – сказал Ма, принимая степень почетного доктора.



“Прибытие сюда было совсем не таким, как я ожидал”, – сказал тогда бизнесмен. “Мне сказали, что здесь небезопасно, что повсюду бомбы и оружие. Но когда я приехал, я увидел, что это место такое мирное, а экономика процветает. Я думаю, что вам не следует читать об Израиле, вы должны приехать сюда, почувствовать Израиль, прикоснувшись к нему”.



Ма также присоединился к Токийскому колледжу при Токийском университете в качестве приглашенного профессора 1 мая, согласно заявлению на его веб-сайте. Там его исследования также будут сосредоточены на “области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания”.



Миллиардер столкнулся с давлением финансовых регуляторов в 2020 году, когда в октябре того же года на саммите Бунда в Шанхае он раскритиковал банки Китая. Вскоре после этого эти банки приостановили IPO его компании Ant Group на сумму 37 миллиардов долларов, которое было бы крупнейшим в мире. Ма уступил все права голоса в фирме.



После инцидента Ма практически исчез из поля зрения общественности. Периодически появлялись сообщения о его местонахождении, согласно которым он в основном находился в некоторых частях Азии, где, как говорили, он занимался исследованиями в области сельского хозяйства и рыбоводства.