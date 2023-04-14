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Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой
14.04.2023 19:07 Алина Груднева

Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте выпустила анонсированную ранее новую песню, которая посвящена ее матери, примадонне российской эстрады Алле Пугачевой.

Композиция называется "Алла будет петь".

Песню Орбакайте посвятила своей матери перед днем рождения артистки, которая переехала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиле.

"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь", - поется в песне.

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