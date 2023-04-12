



Орбакайте посвятила песню Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте посвятила новую песню переехавшей в Израиль матери Алле Пугачевой.



Анонс она сделала в своем Instagram-сторис.



Песня получила лаконичное название "Алла будет петь". Композиция выйдет 14 апреля.



Соответствующую песню Орбакайте посвятила любимой матери в знак поддержки на фоне гонений в РФ.



Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России призвала СК РФ проверить певицу Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на факт финансирования ВСУ.



Кроме того, саму примадонну тоже хотят проверить на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.





