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Орбакайте посвятила песню Пугачевой
12.04.2023 15:53 Алина Груднева

Орбакайте посвятила песню Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте посвятила новую песню переехавшей в Израиль матери Алле Пугачевой.

Анонс она сделала в своем Instagram-сторис.

Песня получила лаконичное название "Алла будет петь". Композиция выйдет 14 апреля.

Соответствующую песню Орбакайте посвятила любимой матери в знак поддержки на фоне гонений в РФ.

Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России призвала СК РФ проверить певицу Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на факт финансирования ВСУ.

Кроме того, саму примадонну тоже хотят проверить на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.


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