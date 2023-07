Old Money: модельер рассказал, как одеваться, чтобы выглядеть дорого

Модное направление Old Money позволяет выглядеть стильно, утонченно и дорого.



Известный украинский модельер Андре Тан рассказал, как правильно подобрать одежду в этой стилистике.



"Old Money – это модное направление, главной фишкой которого является сдержанность. Нет - ярким цветам – только пастельные или глубокие оттенки. Нет - большим логотипам – аристократы не хвалятся своим богатством с помощью модных брендов. Нет - смешению стилей – предпочтение следует отдавать классике", - пояснил он.



По словам модельера, ключевую роль в стиле Old Money играет качественная ткань. Отличным выбором являются твид, кашемир и шерсть, а из принтов стоит отдавать предпочтение полоске и гороху.



Чтобы грамотно подобрать лук, Тан советует определиться с цветовой гаммой. При чем, лучше отдавать предпочтение светлой палитре, которая придаст внешнему виду роскошности. Также Тан рекомендует внимательно подбирать фасоны.



"Оверсайз и детализация не подходят для стиля Old Money. Единственный яркий акцент, который можно себе позволить – это мини-длина. Но в таком случае выбор мини наряда должен быть уравновешен со сдержанным жакетом", - пояснил он.



По его словам, ключевыми игроками стиля являются классические рубашки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемпера и жилеты из трикотажа.



"Отдавайте предпочтение плотным тканям. Если вы выбираете тонкие рубашки или блузки, заботьтесь о том, чтобы на них не было зацепок – любые неаккуратности мгновенно обесценивают ваш стиль. Аксессуары лучше подбирать в тон образа – тотал-луки прекрасно вписываются в стиль Old Money. Жемчужные украшения, ободки и атласные резинки для волос помогут создать стильный акцент", - посоветовал Андре Тан.