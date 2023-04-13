Одежда с эффектом anti-age: какие цвета делают женщину моложе?
Выглядеть заметно моложе можно без особых усилий и процедур красоты – просто с помощью одежды, вернее, её цветовых решений.
Есть целый спектр цветов и оттенков, которые обладают эффектом anti-age. Вот несколько советов от стилистов немецкого бренда Gerry Weber, создающего одежду, в которой возраст нам к лицу.
Для начала - самый простой совет: белый цвет! Он универсален, он сбрасывает нам годы, он делает лицо свежее, взгляд ярче, волосы – контрастнее, он заставляет нас обращаться с собой осторожно и бережно, а значит, делает походку и манеры более утонченными, что, конечно, играет нам на руку. В общем, если вы раньше побаивались белого цвета, то сейчас самое время осмелиться сказать ему «да».
И вдогонку еще два простых правила: оттенки красного делают моложе почти всех, а черный цвет способен прибавлять возраст.
Но это не значит, что от черного нужно отказаться. Черный желательно разбавить яркой, контрастной вещью, которая будет подчеркивать ваше лицо: блузка, свитер, топ под пиджак или просто воротничок или крупное украшение.
А оттенков красного – такое безумное количество, что вы сможете подобрать именно тот, который лучше всего идет вашим глазам и цвету лица.
По универсальности за красным следует классический синий цвет – он способен подстраиваться под любой цветотип внешности. Даже если классический синий сделает кожу вашего лица бледнее — это будет та аристократическая бледность, которая обычно идет всем.
И оттенки красного, и классический синий цвет можно смело включать в базовый гардероб: с ними можно создавать как монохромные луки, так и делать на них акцент вашего образа, сочетая с оттенками белого, бежевым, цветом camel и шоколадным.
Фисташковые оттенки – от светлого до более темного с уклоном в оливковый – по контрасту подчеркивают свежесть цвета лица. Они являются отличными анти-эйдж средствами и сочетаются с оттенками денима, серым или белым.
Пудровые оттенки - розоватые, телесные, нюдовые - делают нас моложе почти моментально. Светлые тона вообще предпочтительнее темных, если мы хотим добиться эффекта anti-age.
Оттенки желтого молодят благодаря своей жизнерадостности и солнечным бликам, которые они отбрасывают на лицо: цвет лица выглядит теплее, морщинки и неровности кожи становятся менее заметными, а общий образ – свежим и энергичным.
Все эти цвета есть в новой весенней коллекции Gerry Weber, уже подобранные по образам и цветовым сочетаниям, осталось только выбрать свои оттенки в спокойной и комфортной атмосфере просторных магазинов.
Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре "Ган а-Ир" и в иерусалимской "Мамилле".
Новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года. Среди брендов бутика Irene - всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.
Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.
Размеры одежды - от 36 до 48.
Магазины Gerry Weber и Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.
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