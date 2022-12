Новая Зеландия уже встретила Новый год

В Новой Зеландии жители уже встретили Новый 2023 год.



Он у них наступил, когда у нас было 14:25.



Также в новом году уже живут остров Тонга и Самоа.



New Zealand will be the first country enter 2023 🎆, here's a video of a the new year countdown & fireworks happen every year in Auckland, New Zealand 🇳🇿 pic.twitter.com/ZXgi7ZbTam