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На виллу популярного рэпера P.Diddy нагрянули с обысками
26.03.2024 15:25 Алина Груднева

На виллу популярного рэпера P.Diddy нагрянули с обысками

На виллу популярного американского рэпера P.Diddy федералы пришли с обысками.

По данным TMZ, также обыски были проведены в еще одном особняке Шона Комбса (настоящее имя музыканта).

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Причиной оперативной деятельности оказались подозрения в том, что рэпер причастен к торговле людьми для сексуальной эксплуатации.  

Нашли ли что-то в его особняках, история умалчивает. Судя по всему, его не задержали, поскольку позже музыкант был замечен в аэропорту Майами.
 

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