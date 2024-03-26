



На виллу популярного рэпера P.Diddy нагрянули с обысками

На виллу популярного американского рэпера P.Diddy федералы пришли с обысками.



По данным TMZ, также обыски были проведены в еще одном особняке Шона Комбса (настоящее имя музыканта).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Причиной оперативной деятельности оказались подозрения в том, что рэпер причастен к торговле людьми для сексуальной эксплуатации.



Нашли ли что-то в его особняках, история умалчивает. Судя по всему, его не задержали, поскольку позже музыкант был замечен в аэропорту Майами.

