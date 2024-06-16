



Мы любим тебя, папа: Королевские дети отмечают День отца

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи впервые отметили День отца своего отца, принца Уильяма, в социальных сетях.



Пост гласит: "Мы любим тебя, папа. С Днем отца", за которым следуют два красных сердца и подпись "G, C & L".



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На фотографии, сделанной Кэтрин, принцессой Уэльской, Уильям стоит на пляже, обняв своих детей, и смотрит на море.

Кенсингтонский дворец сообщил, что снимок был сделан во время поездки на побережье Норфолка в прошлом месяце.



Это первый случай, когда личное послание от трех детей принца было размещено на аккаунтах семьи в социальных сетях.