Новости » Life Style
Мужчина сделал "неожиданное открытие", разрезав стол IKEA пополам
04.08.2023 16:06 Алина Груднева

Мужчина сделал "неожиданное открытие", разрезав стол IKEA пополам

Мужчина попытался преобразовать свой письменный стол из IKEA, разрезав его пополам, и был ошеломлен, когда обнаружил, из чего была сделана столешница.

По словам рукодела, он всегда подозревал, что фирма изготавливает свои изделия из ДСП, однако это, по его словам, оказалось ложью, поскольку стол был сделан из картона.

"У меня нет с этим проблем: это дешево, легко и работает. Но это меня очень удивило", - пояснил он.
 

Представитель IKEA ответил ему, что фирма пытается свести к минимуму отходы, потому стремится использовать материалы максимально эффективно.

"Использование прочного бумажного наполнителя позволяет нам производить больше изделий с использованием меньшего количества сырья и в то же время снижать цену без ущерба для качества", - отметили в компании.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы