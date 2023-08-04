



Мужчина сделал "неожиданное открытие", разрезав стол IKEA пополам

Мужчина попытался преобразовать свой письменный стол из IKEA, разрезав его пополам, и был ошеломлен, когда обнаружил, из чего была сделана столешница.



По словам рукодела, он всегда подозревал, что фирма изготавливает свои изделия из ДСП, однако это, по его словам, оказалось ложью, поскольку стол был сделан из картона.



"У меня нет с этим проблем: это дешево, легко и работает. Но это меня очень удивило", - пояснил он.



I always knew that Ikea furniture was fake wood—particle board with a veneer on top. Fine, whatever. But last night I sawed into my desk and discovered the particle board *itself* is a lie.



FOLKS IKEA WOOD IS LITERALLY CARDBOARD. pic.twitter.com/0vFYaBu5J8 — James L. Sutter (DARKHEARTS out now!) (@jameslsutter) January 23, 2018

Представитель IKEA ответил ему, что фирма пытается свести к минимуму отходы, потому стремится использовать материалы максимально эффективно."Использование прочного бумажного наполнителя позволяет нам производить больше изделий с использованием меньшего количества сырья и в то же время снижать цену без ущерба для качества", - отметили в компании.