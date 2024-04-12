



А может это просто любовь?

Во время четырехчасового полета одного из рейсов пассажиры стали свидетелями любовных игр пары, которая разлеглась на три сидения. Этот инцидент не только шокировал пассажиров, но и возродил дискуссию о нормах поведения в самолете.



Пассажир под псевдонимом Flea поделился в социальной сети X своими наблюдениями, сопроводив их фотографиями "любвеобильной" пары. Их босые ноги, выставленные в проход, и сплетенные вместе в позе "ложки", вызвали у него особенное возмущение.



Flea прокомментировал сделанные им фотографии: "Не могу поверить, что я смотрел на это в течение всего полета".



На одном из снимков пара изображена лежащей на трех сиденьях, при этом женщина обвила ногами конечности своего партнера, опустив босую ногу на поднос перед собой.



Еще один снимок демонстрирует, как влюбленные, лежа в объятиях, формируют руки в знак сердца над головой. Третье фото показывает мужчину с одной босой ногой на полу и женщину, частично лежащую на нем и держащуюся за подголовник переднего сиденья.





Комментарии в сети выражали недовольство из-за того, что пара заняла всю линейку сидений, лежа босиком.



"Как такое стюардесса могла не заметить?" - возмутился один из комментаторов.

"Меня больше всего возмущает, что они без обуви," - написал другой.

"Я бы всё время смотрел на его ноги," - добавил третий.

"Это даже небезопасно," - отметил четвертый.

"Такие пары всегда раздражали меня в школе, мешая пройти по коридору," - поделился пятый.



