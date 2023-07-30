



Модельное шоу Victoria's Secret возвращается

Мировой бренд нижнего белья Victoria's Secret после четырех лет перерыва возвращается с новым шоу. Об этом сообщает WWD.



Отмечается, что шоу совсем не будет похоже на старое Victoria's Secret Fashion Show. Это будет что-то вроде полнометражного фильма под названием Victoria's Secret World Tour.



Так, в него войдет не только дефиле, но и документальный фильм, включающий закулисные кадры, личные истории и рассказ о новой инклюзивной стратегии бренда.



Кроме того, Victoria's Secret также запустит вдохновленную туром коллекцию на своей витрине Amazon, доступную для покупки сразу после премьеры.



"После расширения нашего широкого ассортимента нижнего белья и одежды Victoria's Secret в начале этого лета мы очень рады, что этой осенью клиенты также смогут делать покупки в коллекции, вдохновленной фильмами", - заявил Мугге Эрдирик Доган, президент Amazon Fashion.



"Это сотрудничество создает беспрецедентные впечатления от просмотра, донося магию фильма до широкой аудитории. Благодаря этому сотрудничеству мы укрепляем нашу приверженность увлекательному контенту, который прославляет наше наследие и находит отклик у наших клиентов", - добавил бренд-президент Victoria's Secret Грег Юнис.