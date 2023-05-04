



Министр экономики открывает первую израильскую выставку в Марокко

Министр экономики и промышленности Нир Баркат открыл первый израильский выставочный павильон в Марокко в рамках выставки сельскохозяйственных технологий в Африке SIAM.



По данным Аруц Шева, он прошелся через стенды, где представлены разработки израильских компаний.



В выставке принимают участие 10 израильских фирм. Уточняется, что их разработки вызвали большой интерес со стороны тысяч посетителей. Больше всего их интересовали технологии, необходимые для развития сельского хозяйства в пустыни.



"Я счастлив открыть первый израильский павильон на марокканской земле и золотой мост мира между двумя государствами. Марокко является одной из ведущих стран Африки, где есть огромные возможности для израильских компаний сделать прорыв и изменить жизнь технологиями, которые могут помочь десяткам миллионов людей в Африке", - сказал министр.



Он поблагодарил правительство Марокко за теплый прием и выразил приверженность развитию стратегических отношений между двумя странами.