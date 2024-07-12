



Мэттью Макконахи укусила пчела: актер показал распухшее лицо

Знаменитый голливудский актер Мэттью Макконахи подвергся атаке пчел.



Он поделился соответствующим кадром на своей странице в Instagram.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



У Мэттью из-за отека, последовавшего за укусом, полностью закрылся правый глаз.



Поклонники в комментариях пожелали Макконахи скорейшего выздоровления от этой острой аллергической реакции.



Пчелы, как правило, редко жалят в веко или роговицу. Если такое происходит, нужно немедленно обратиться к офтальмологу.



Если же жало находится возле глаза, нужно аккуратно его удалить, после чего приложить холодный компресс, чтобы уменьшить отек и боль. Также отек можно уменьшить при помощи антигистаминных или нестероидных противовоспалительных средств.

