Мэттью Макконахи укусила пчела: актер показал распухшее лицо
Знаменитый голливудский актер Мэттью Макконахи подвергся атаке пчел.
Он поделился соответствующим кадром на своей странице в Instagram.
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У Мэттью из-за отека, последовавшего за укусом, полностью закрылся правый глаз.
Поклонники в комментариях пожелали Макконахи скорейшего выздоровления от этой острой аллергической реакции.
Пчелы, как правило, редко жалят в веко или роговицу. Если такое происходит, нужно немедленно обратиться к офтальмологу.
Если же жало находится возле глаза, нужно аккуратно его удалить, после чего приложить холодный компресс, чтобы уменьшить отек и боль. Также отек можно уменьшить при помощи антигистаминных или нестероидных противовоспалительных средств.