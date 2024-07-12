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Мэттью Макконахи укусила пчела: актер показал распухшее лицо
12.07.2024 01:26 Алина Груднева

Мэттью Макконахи укусила пчела: актер показал распухшее лицо

Знаменитый голливудский актер Мэттью Макконахи подвергся атаке пчел.

Он поделился соответствующим кадром на своей странице в Instagram.

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У Мэттью из-за отека, последовавшего за укусом, полностью закрылся правый глаз.

Поклонники в комментариях пожелали Макконахи скорейшего выздоровления от этой острой аллергической реакции.

Пчелы, как правило, редко жалят в веко или роговицу. Если такое происходит, нужно немедленно обратиться к офтальмологу.

Если же жало находится возле глаза, нужно аккуратно его удалить, после чего приложить холодный компресс, чтобы уменьшить отек и боль. Также отек можно уменьшить при помощи антигистаминных или нестероидных противовоспалительных средств. 
 

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