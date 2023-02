Megadeth воссоединятся с гитаристом Фридманом впервые с 2000 года

Megadeth проведут разовое воссоединение со своим бывшим гитаристом Марти Фридманом на предстоящем шоу в Токио в Nippon Budokan. Согласно сообщению Rolling Stone, Фридман присоединится к группе для их трех песен на бис на концерте 27 февраля, что станет его первым выступлением с группой за более чем 23 года.



Сам Фридман прожил в Токио более 15 лет, но Megadeth ни разу не выступала в Будокане, пока он был частью состава.



В заявлении для издания член-основатель и лидер группы Дэйв Мастейн описал предстоящее воссоединение как "гигантский подарок" для него.



"Когда Марти сказал, что [он] может сыграть на этом концерте, я подумал: "Это так великолепно, — сказал он. - Будет очень весело собрать вместе Кико [Лоурейро, нынешний гитарист Megadeth] и Марти, потому что они оба гении игры на гитаре".



Мастейн также отметил, что, поскольку Megadeth не выступали в Токио с 2017 года, он подумал, что приглашение Фридмана будет продуманным поступком.



"Мы хотим, чтобы это был подарок. Так что всем, кто купил этот билет до сегодняшнего дня, добро пожаловать", - сказал он.



В своем собственном заявлении Фридман сказал, что с нетерпением ждет возможности поиграть с Megadeth в этом очень крутом месте.



Шоу Megadeth Budokan будет транслироваться в прямом эфире 27 февраля под названием They Come Out At Night.



Первоначально Фридман присоединился к Megadeth в феврале 1990 года и оставался в группе почти целое десятилетие до своего ухода в январе 2000 года.