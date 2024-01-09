



Маск в ответ на статью WSJ: следов наркотиков не обнаружено

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о том, что он активно употребляет разные наркотики.



Соответствующий комментарий он предоставил на своей странице в соцсети X.



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"После той единственной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA провести выборочное тестирование на наркотики в течение 3 лет. Ни в одном из них не было обнаружено даже следов наркотиков или алкоголя", - оправдался Маск.



Ранее в WSJ вышла статья, в которой утверждалось, что Маск на вечеринках употребляет ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы.