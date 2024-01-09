Новости » Life Style
Маск в ответ на статью WSJ: следов наркотиков не обнаружено
09.01.2024 03:34 Алина Груднева

Маск в ответ на статью WSJ: следов наркотиков не обнаружено

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о том, что он активно употребляет разные наркотики.

Соответствующий комментарий он предоставил на своей странице в соцсети X.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"После той единственной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA провести выборочное тестирование на наркотики в течение 3 лет. Ни в одном из них не было обнаружено даже следов наркотиков или алкоголя", - оправдался Маск.

Ранее в WSJ вышла статья, в которой утверждалось, что Маск на вечеринках употребляет ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы