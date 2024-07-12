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Лопес хочет отсудить у Аффлека половину имущества, - источники
12.07.2024 00:25 Алина Груднева

Лопес хочет отсудить у Аффлека половину имущества, - источники

Знаменитая певица Дженнифер Лопес хочет отсудить у мужа Бен Аффлека половину имущества.

По данным таблоидов, об этом сообщают источники из окружения пары, которая, по слухам, переживает развод.

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Утверждается, будто Джей Ло также хочет вернуть все деньги, потраченные на актера за время брака.

Речь идет не только о расходах на красивую жизнь знаменитостей, но и об особняке, в котором они жили. 

"Он ее бросил. Теперь она готова играть жестко", - сообщил инсайдер.

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