



Лопес хочет отсудить у Аффлека половину имущества, - источники

Знаменитая певица Дженнифер Лопес хочет отсудить у мужа Бен Аффлека половину имущества.



По данным таблоидов, об этом сообщают источники из окружения пары, которая, по слухам, переживает развод.



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Утверждается, будто Джей Ло также хочет вернуть все деньги, потраченные на актера за время брака.



Речь идет не только о расходах на красивую жизнь знаменитостей, но и об особняке, в котором они жили.



"Он ее бросил. Теперь она готова играть жестко", - сообщил инсайдер.