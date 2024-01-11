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Лиза Боне официально подала на развод с Джейсоном Момоа
11.01.2024 00:30 MIGnews.com

Лиза Боне официально подала на развод с Джейсоном Момоа

В этот понедельник Лиза Боне подала петицию о расторжении брака с Джейсоном Момоа.

Согласно документам, причиной развода названы непримиримые разногласия.  Пара основательно решила, как они разделят свои активы, ни одна из сторон не получит финансовой поддержки.

В документах также говорится, что Боне и Момоа получат совместную опеку над своими двумя детьми: 16-летней дочерью Лолой и 15-летним сыном Накоа-Вольфом.

Джейсон и Лиза впервые встретились в 2005 году, но поженились только в 2017 году. В юридическом документе датой расставания пары указан октябрь 2020 года, то есть более чем за год до того, как пара рассказала миру о своем расставании. Об этом пишет Fox News.
 

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