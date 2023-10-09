



Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт: концерты перенесены

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, в связи с чем все концерты на следующий год были отменены.



Информацию об этом распространили 9 октября российские СМИ.



Уточняется, будто Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре. Сейчас он проходит реабилитацию. Ожидается, что лечение продлится до середины декабря.



Один из перенесенных на следующий год концертов должен был состояться в Тель-Авиве. Предварительно, выступления состоятся в начале 2024 году.