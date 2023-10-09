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Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт: концерты перенесены
09.10.2023 13:30 Алина Груднева

Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт: концерты перенесены

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, в связи с чем все концерты на следующий год были отменены.

Информацию об этом распространили 9 октября российские СМИ.

Уточняется, будто Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре. Сейчас он проходит реабилитацию. Ожидается, что лечение продлится до середины декабря.

Один из перенесенных на следующий год концертов должен был состояться в Тель-Авиве. Предварительно, выступления состоятся в начале 2024 году.

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