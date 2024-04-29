Новости » Life Style
Кошку случайно отправили в коробке с обувью за сотни километров. Ее спасли
29.04.2024 22:30 MIGnews.com

Кошку случайно отправили в коробке с обувью за сотни километров. Ее спасли

Кошка Галена прожила почти неделю без еды и воды после того, как в начале этого месяца ее отправили на склад Amazon в 960 км в коробкой с обувью.

Ее владельцы, Мэтт и Кэрри Стивенс Кларк, рассказали, что впервые заметили исчезновение своего питомца 10 апреля, что повлекло за собой лихорадочные поиски по соседству.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Семья также развесила плакаты с просьбой предоставить информацию об их кошке.

"Это было самое худшее: мы просто понятия не имели, что произошло", — сказала г-жа Кларк KSL News. "Она просто загадочным образом исчезла. Мы понятия не имели, что с ней случилось".

Через неделю Галену спасла работница Amazon по имени Брэнди, которая нашла кошку в коробке с ботинками.

Брэнди срочно отвезла кошку к ветеринару, где ее микрочип был просканирован на наличие контактных данных семьи.

Когда с ними связался ветеринар из Калифорнии, семья предположила, что их разыграли.

"Галена оказывает мне огромную эмоциональную поддержку и помогла мне справиться со многими проблемами со здоровьем за последние шесть лет", — сказала г-жа Кларк новостной сети. "Тревога и стресс от незнания того, что с ней случилось, были мучительными".

Г-жа Кларк сказала, что она побежала сообщить мужу о спасении "мы осознали, что она, должно быть, прыгнула в огромную коробку, которую мы отправили".

На следующий день пара прилетела в Калифорнию, чтобы привезти домой свою кошку, и была рада встретить г-жу Брэнди, известную только по имени.

"Это было потрясающее воссоединение! Галена мгновенно перестала трястись и расслабилась в моих руках, когда мне снова удалось ее обнять", — сказала г-жа Кларк. Она не пострадала, несмотря на небольшое обезвоживание и потерю веса.

"Галена выжила благодаря своему микрочипу, доброте и щедрости Брэнди, а также милости Божией!" - сказала г-жа Кларк.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы