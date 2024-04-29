



Кошку случайно отправили в коробке с обувью за сотни километров. Ее спасли

Кошка Галена прожила почти неделю без еды и воды после того, как в начале этого месяца ее отправили на склад Amazon в 960 км в коробкой с обувью.



Ее владельцы, Мэтт и Кэрри Стивенс Кларк, рассказали, что впервые заметили исчезновение своего питомца 10 апреля, что повлекло за собой лихорадочные поиски по соседству.



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Семья также развесила плакаты с просьбой предоставить информацию об их кошке.



"Это было самое худшее: мы просто понятия не имели, что произошло", — сказала г-жа Кларк KSL News. "Она просто загадочным образом исчезла. Мы понятия не имели, что с ней случилось".



Через неделю Галену спасла работница Amazon по имени Брэнди, которая нашла кошку в коробке с ботинками.



Брэнди срочно отвезла кошку к ветеринару, где ее микрочип был просканирован на наличие контактных данных семьи.



Когда с ними связался ветеринар из Калифорнии, семья предположила, что их разыграли.



"Галена оказывает мне огромную эмоциональную поддержку и помогла мне справиться со многими проблемами со здоровьем за последние шесть лет", — сказала г-жа Кларк новостной сети. "Тревога и стресс от незнания того, что с ней случилось, были мучительными".



Г-жа Кларк сказала, что она побежала сообщить мужу о спасении "мы осознали, что она, должно быть, прыгнула в огромную коробку, которую мы отправили".



На следующий день пара прилетела в Калифорнию, чтобы привезти домой свою кошку, и была рада встретить г-жу Брэнди, известную только по имени.



"Это было потрясающее воссоединение! Галена мгновенно перестала трястись и расслабилась в моих руках, когда мне снова удалось ее обнять", — сказала г-жа Кларк. Она не пострадала, несмотря на небольшое обезвоживание и потерю веса.



"Галена выжила благодаря своему микрочипу, доброте и щедрости Брэнди, а также милости Божией!" - сказала г-жа Кларк.

