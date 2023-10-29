



Концертный тур Макаревича под угрозой из-за поддержки Израиля

Концертный тур лидера "Машины времени" Андрея Макаревича по Казахстану, Узбекистану и Кыргызстану может быть сорван из-за поддержки артистом Израиля.



По словам музыканта, организаторам выступлений поступают угрозы из-за того, что он поддерживает Израиль.



"Мы много раз с "Машиной времени" выступали и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Киргизии. По-моему, это всегда было очень хорошо. В Ташкенте мы с Сашей Кутиковым написали песню "За тех, кто в море". Собрались к вам в очередной раз, но тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу", - сообщил Макаревич.



Музыкант добавил, что террористическая организация ХАМАС, с которой в настоящее время борется Израиль, вообще не имеет ничего общего с исламом.



"ХАМАС – это не ислам. Рядом с нашим домом упала ракета. Почти на арабский город Фарадиз, на мусульманский город. Это ислам? Вырезать женщин и детей – это ислам? Прикрываться заложниками – это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет. В общем, удачи вам всем и до встречи на концертах, я надеюсь. Я знаю, что у нас много друзей", - добавил Макаревич.



Концертный тур "Машины времени" должен пройти в конце ноября - начале декабря. Пока что неизвестно, состоятся ли концерты.