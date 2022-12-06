



Клиника психического здоровья для женщин в системе ментального здоровья

Для северного региона Израиля характерны большие пространства и рассредоточенность населения. И поэтому больничная касса «Клалит» на севере старается сделать психиатрическую помощь более доступной и расширяется, открывая новые пункты обслуживания и набирая работников в действующие поликлиники.



В последние годы в мире повысилась осведомленность в области психического здоровья и решения ментальных проблем женщин на разных этапах их жизненного цикла, иногда требующих быстрого и целенаправленного вмешательства специалиста.



В клинике мы лечим женщин, которые сталкиваются с трудностями из-за разных случаев депрессий и биполярного расстройства, тревоги, расстройства адаптации, ОКР, психоза, посттравматического стрессового расстройства, возникшего во время беременности или после родов или лечения бесплодия, в период менопаузы (прекращение менструального цикла и климакс) и жизненных кризисов.



Эти трудные периоды часто могут привести к психическим расстройствам вплоть до тяжелого психоза и серьезного дисфункционирования. После постановки диагноза мы строим план лечения для пациентки, исходя из ее ситуации», — объясняет доктор Карин Шарир, эксперт в области психиатрии и ментального женского здоровья, работающий в главной клинике психического здоровья «Клалит» в Афуле.



Доктор Шарир с отличием окончила медицинский факультет Университета «Технион». После завершения обучения прошла интернатуру в медицинском центре «Кармель» больничной кассы «Клалит», а также специализацию по взрослой психиатрии в отделении психического здоровья в медицинском центре «Эмек» из группы «Клалит», а позже прошла курс повышения квалификации в области психического здоровья в женской больнице «Ихилов». Сегодня она занимается ментальным здоровьем женщин в отделении кризисного центра в центре психического здоровья больничной кассы «Клалит» северного

округа в Афуле. Др. Шарир преподает студентам-медикам в Университете «Технион» и Университете «Бар-Илан».



Вопреки устаревшему мнению, что психические расстройства, возникающие в период беременности и родов, исчезают сами по себе, это не так. Они продолжают влиять на пациентку и могут нанести вред всем жизненным сферам женщины и ее семьи. Кроме того, эти расстройства уникальны, они принципиально отличаются от тревожно- депрессивных расстройств у женщин и требуют иного подхода к диагностике и лечению.



Клиника оказывает психиатрическую помощь женщинам с нарушениями, связанными с беременностью и родами, проводит обучение медперсонала по вопросам психического здоровья женщины, и здесь могут предпринять срочные меры по оказанию психиатрической помощи», — комментирует главный психиатр доктор Леонид Броуде, заведующий главной клиникой психического здоровья больничной кассы «Клалит» в северном округе.



По словам доктора Даяна, директора северного округа больничной кассы «Клалит»: «Это важная услуга, которая дополняет список новых и уникальных методов лечения, которые система психического здоровья северного округа разрабатывает для наших пациентов.



Новая клиника является частью общей системы медицинского страхования больничной кассы «Клалит», обеспечивающей непрерывность лечения в психиатрических и первичных поликлиниках, находящихся по всему округ. Расширение пакета медуслуг, куда включена помощь по месту жительства позволяет нашим пациентам получать качественную медпомощь близко к дому, не обращаясь в больницу. Мы продолжаем пополнять свои силы хорошими и опытными врачами на благо наших пациентов и для предоставления качественной медпомощь».



В Северном округе есть 6 психиатрических клиник для взрослых, дневной стационар, 4 психиатрические клиники для несовершеннолетних и 10 пунктов «Лиазон», расположенных в первичных поликлиниках. Эта услуга была создана в помощь семейному врачу при лечении пациентов, которым не обязательно требуется психиатрическое наблюдение и лечение, достаточно разового осмотра и рекомендаций семейного врача. Существует также услуга «консультация врача врачу» без осмотра пациента: семейный врач отправляет данные пациента психиатру, а психиатр проверяет данные и консультирует семейного врача.



«Вы не одиноки, вы можете связаться с нами, проконсультироваться с нами по любому вопросу, касающемуся ментального здоровья, мы здесь для вас», - заключила доктор Шарир.



*Вы можете получить направление к психиатру от семейного врача, и больничная касса свяжется с Вами, чтобы помочь назначить встречу на первый прием врача - специалиста.