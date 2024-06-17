



Киркоров поменял имидж, заехал “на болота” и восторгается: видео

Если вы еще не успели каким-то образом посмотреть старый фильм режиссера Александра Роу “Морозко”, то самое время его посмотреть.



Видимо, Киркоров, кино видел, потому что “исконно русский образ Иванушки”, судя по новому имиджу, выбран. Артист выбелил волосы и подстригся под горшок. Заехал в какую-то российскую глушь, так сказать “на болота”, где вода тиной пошла, и ….Где такое еще найдешь?!..



Ну, действительно. Не Лас-Вегас.