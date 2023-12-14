



Католики Мексики отметили праздник Богоматери Гваделупской

Католики Мексики отметили праздник Богоматери Гваделупской - день, когда почти 500 лет назад Дева Мария, по преданию, явилась коренному жителю близ современного Мехико.



Каждый год верующие отправляются в паломничество к святилищу на окраине столицы, посвященному Богоматери Гваделупской, чтобы отдать дань уважения и помолиться перед образом Девы.



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Верующие отправляются в паломничество даже из штата Чьяпас, расположенного на юге страны, и часто несут статуи Девы на спине.



Богоматерь Гваделупская популярна среди коренных мексиканцев, которые также чтут память Хуана Диего, ацтека, обращенного в католичество, который был канонизирован в 2002 году и стал первым святым из коренных жителей Америки.

