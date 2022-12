Канье Уэста снова заблокируют в Twitter

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск объявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста будет снова заблокирован за нарушения, а именно в связи с подстрекательством к насилию.



"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило о побуждении к насилию. Учетная запись будет заблокирована", - написал Маск.



Ранее Канье Уэст публично заявил о своих симпатиях к нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.





I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.