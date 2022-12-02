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Канье Уэста снова заблокируют в Twitter
02.12.2022 08:31 Ольга Белозерова

Канье Уэста снова заблокируют в Twitter

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск объявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста будет снова заблокирован за нарушения, а именно в связи с подстрекательством к насилию.

"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило о побуждении к насилию. Учетная запись будет заблокирована", - написал Маск.

Ранее Канье Уэст публично заявил о своих симпатиях к нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру. 

 

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